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Бесплатная заправка для электромобилей откроется на территории отеля в Сочи

Экономика и бизнес
28 июня, 14:16 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, июня. /ТАСС

Она появится на территории гостиницы "Богатырь" в июле 2018 года

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© Пресс-служба Сочи Парк

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. На территории одного из сочинских отелей откроют бесплатную заправку для электромобилей. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель "Сочи Парка" Александр Колчанов.

"Уже в июле автомобилисты со всей России смогут бесплатно заряжать свои электрокары на парковке отеля "Богатырь", установленное здесь оборудование позволит заряжать две машины одновременно", - сообщил он, добавив, что скоро экозаправка появится в специальных приложениях для автомобилистов, в том числе и на общей глобальной карте, где обозначены все электрозаправки.

Колчанов отметил, что появление электрозаправки позволит обеспечить приток туристов на электрокарах в Сочи как из Краснодарского края, так и других регионов. "Кроме того, этот девайс - вклад в заботу об экологии и развитие электрического транспорта, заправка не потребует дополнительных затрат для зарядки автомобилей, не производит вредных выбросов", - подчеркнул Колчанов. По его словам, на данный момент в Сочи можно заправить электрокар только на нескольких неохраняемых заправках.

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 25 га в Сочи Парке расположены 20 современных аттракционов, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другое.

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