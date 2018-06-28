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Власти Ставрополья прогнозируют снижение объема урожая зерновых более чем на 10%

Экономика и бизнес
28 июня, 14:13 UTC+3 СУЗДАЛЬ СУЗДАЛЬ 28, июня. /ТАСС

Причиной снижения урожайности зерновых стала засуха, отметил глава региона Владимир Владимиров

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СУЗДАЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья прогнозируют, что объем урожая зерновых в 2018 году в крае может снизиться из-за засухи на 12-15% по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Урожай мы соберем, наверное, на 12-15% ниже [уровня прошлого года]. Если мы в прошлом году собрали 10,6 млн тонн, то в этом году мы ориентируемся на 9 - 9,5 млн тонн. Засуха у нас продолжается, к сожалению, но тем не менее сегодня ценовая конъюнктура достаточно хорошая, <…> поэтому за экономику предприятий мы пока не опасаемся", - сказал он в кулуарах парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Суздале.

Жаркая погода перед началом уборки урожая установилась в восточных районах Ставрополья, на сегодняшний день, по данным краевого Гидрометцентра, жара преобладает в большинстве районов края. Как сообщалось, засуха влияет на урожайность зерновых - средний показатель в этом году уже опустился ниже 34 центнеров с гектара, в 2017 году по итогам уборочной кампании он составлял более 40 центнеров с гектара.

В среднем аграрии ежедневно проходят во время уборочной кампании порядка 20 тыс. га, на полях работают более 8 тыс. комбайнов. Каждый из районов планирует завершить уборку за 2-3 недели. Уборочная кампания стартовала на Ставрополье в середине июня.

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