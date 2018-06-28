САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Группа "Газпром" в 2018 году планирует погасить $15,2 млрд долга, в 2019 году - $8,4 млрд, в 2020 году - $6,5 млрд, в 2021 году - $4,5 млрд, говорится в материалах газового холдинга.

На период после 2021 года придется погашение долга в $22,1 млрд.

По итогам I квартала чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничением к использованию в соответствии с условиями некоторых кредитов и займов и других договорных обязательств) увеличилась на 1%, до 2,409 трлн руб. по состоянию на 31 марта 2018 года.

Изменение данного показателя связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов, что было частично компенсировано увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов. Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что пик погашения долговых обязательств "Газпрома" придется на 2018 год, плановый объем погашений превысит $13 млрд.

По совам Круглова, "Газпром" не исключает получения отрицательного свободного денежного потока. "В 2018-2019 году существует высокая вероятность получения отрицательного свободного денежного потока", - сказал он.