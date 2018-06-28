Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Счетная палата готова провести внеплановую проверку предприятий космической отрасли

Экономика и бизнес
28 июня, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Проверка будет проведена, если поступит соответствующее поручение, отметил глава надзорного органа Алексей Кудрин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Счетная палата (СП) готова провести внеплановую проверку предприятий космической отрасли, если в надзорный орган поступит соответствующее поручение. Об этом сказал журналистам глава СП Алексей Кудрин.

Ранее в четверг новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли.

"Мы можем проводить проверки только по указанию президента, Госдумы и правительства. Попытаемся найти такие ресурсы для проверки (в случае, если указание поступит - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"По всем проверкам у нас план строгий, но мы тогда как-то будем маневрировать", - добавил Кудрин. Ранее он, выступая с отчетом СП за 2017 год, отметил, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за прошедший год, относились к деятельности Роскосмоса.

Так, сумма выявленных в 2017 году нарушений составила 1,865 трлн рублей. Из них нарушения по линии Роскосмоса составили 760 млрд рублей, заметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
7
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости