Счетная палата готова провести внеплановую проверку предприятий космической отрасли

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Счетная палата (СП) готова провести внеплановую проверку предприятий космической отрасли, если в надзорный орган поступит соответствующее поручение. Об этом сказал журналистам глава СП Алексей Кудрин.

Ранее в четверг новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли.

"Мы можем проводить проверки только по указанию президента, Госдумы и правительства. Попытаемся найти такие ресурсы для проверки (в случае, если указание поступит - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"По всем проверкам у нас план строгий, но мы тогда как-то будем маневрировать", - добавил Кудрин. Ранее он, выступая с отчетом СП за 2017 год, отметил, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за прошедший год, относились к деятельности Роскосмоса.

Так, сумма выявленных в 2017 году нарушений составила 1,865 трлн рублей. Из них нарушения по линии Роскосмоса составили 760 млрд рублей, заметил он.