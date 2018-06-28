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Уборка урожая в Саратовской области из-за засухи начнется на 10 дней раньше

Экономика и бизнес
28 июня, 16:21 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 28, июня. /ТАСС

Уборочная кампания стартует 5-7 июля, при этом остаются проблемы с готовностью техники и кадровым обеспечением, отметил глава региона Валерий Радаев

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САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Аграрии Саратовской области из-за сильной жары приступят к уборке урожая на 10 дней раньше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства сельского хозяйства области.

"В этом году уборка урожая начнется раньше, чем в 2017 году. Если в прошлом уборочная кампания стартовала 15 июля, то в этом году регион приступит к уборке 5-7 июля", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что это связано с погодными условиями. По данным Гидрометцентра, в Саратове температура воздуха днем составляет плюс 30 градусов, такая же погода сохранится в ближайшие дни.

"Сроки уборочных работ смещаются. В одно время придется убирать озимые, яровые культуры, вести сенокос. Через 10 дней начало страды, а в отдельных районах, может быть, и раньше", - отметил губернатор Валерий Радаев.

Он добавил, что при этом остаются проблемы низкой готовности парка уборочной техники и кадрового обеспечения.

По данным регионального минсельхоза, в этом году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в Саратовской области составила более 3 млн 900 тыс. га. План по сбору урожая - 3,5 млн тонн зерновых, из них 2 млн тонн озимых.

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