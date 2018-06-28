Mazda отзывает в России более 8 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает в России более 8 тыс. авто Mazda 6, реализованных с августа 2002 года по июнь 2008 года, в связи с возможной проблемой с подушками безопасности. Об этом сообщило в четверг Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как отмечается в сообщении, корпуса газогенераторов фронтальных подушек безопасности могут растрескаться под влиянием влажности, из-за чего при аварии подушки безопасности могут сработать ненадлежащим образом.

"Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели", - предупреждает Росстандарт.

На указанных автомобилях газогенераторы фронтальных подушек безопасности будут заменены. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.