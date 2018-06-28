Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mazda отзывает в России более 8 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Экономика и бизнес
28 июня, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Росстандарт сообщает, что подушки безопасности могут сработать ненадлежащим образом из-за образования трещин в корпусе их газогенераторов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает в России более 8 тыс. авто Mazda 6, реализованных с августа 2002 года по июнь 2008 года, в связи с возможной проблемой с подушками безопасности. Об этом сообщило в четверг Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как отмечается в сообщении, корпуса газогенераторов фронтальных подушек безопасности могут растрескаться под влиянием влажности, из-за чего при аварии подушки безопасности могут сработать ненадлежащим образом.

"Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели", - предупреждает Росстандарт.

На указанных автомобилях газогенераторы фронтальных подушек безопасности будут заменены. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
7
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости