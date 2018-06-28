Глава ФНС: иностранные налоговые службы заинтересовались системой онлайн-касс в РФ

ТАСС, 28 июня. Ряд стран, принимающих участие в Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Будапеште, заинтересовался российским опытом разработки и внедрения системы онлайн-касс, сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин.

28-29 июня в Будапеште ФНС России на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР совместно с Национальной налогово-таможенной администрацией Венгрии проводит международный семинар "Онлайн-кассовые аппараты".

Ознакомиться с разработанными Российской Федерацией передовыми технологиями в налоговом администрировании приехали более 70 экспертов из 30 стран: Бельгии, Великобритании, Португалии, Италии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Люксембурга, Мексики, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Кении, Камбоджи, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии и Азербайджана.

"Для малого бизнеса в рознице и сфере услуг касса фактически стала точкой входа в digital-экономику и "заменила" службу закупок, аналитический отдел, службу безопасности, IT-отдел, программы лояльности. Система дала им доступ к новым возможностям аналитики и планирования своего бизнеса, ранее доступным только крупным сетям", - подчеркнул Мишустин.

С 1 июля в России завершается переход на новые правила малой торговли и общественного питания, которые раньше не применяли кассы. По итогам первого и второго этапов реформы на онлайн-кассы перешла практически вся торговля (за исключением предпринимателей, которые торгуют без наемных работников), а также все общественное питание. С июля 2019 года на новые правила должны перейти вся сфера услуг и торговцы без наемных работников.

Технология также позволяет привлекать к контролю покупателей. С помощью мобильного приложения любой может проверить легальность выданного ему чека. "Граждане проверили 30 млн чеков, результаты которых автоматически учитываются ФНС России при определении рисков. Организация контрольных мероприятий только силами налоговой администрации не обеспечит такой масштаб проверок", - отметил Мишустин.

Результаты дискуссий семинара в Будапеште лягут в основу рекомендаций по созданию систем онлайн-касс, а также итогового отчета по проекту, который будет представлен на пленарном заседании Форума по налоговому администрированию в 2019 году.

В 2014 году бюро Форума обратилось к ФНС России с просьбой возглавить работу по предоставлению электронных сервисов налогоплательщикам и развитию цифровых каналов доставки услуг. С сентября 2017 года Мишустин также возглавляет работу по направлению цифровой трансформации налоговых органов, а также проект по созданию практических рекомендаций по разработке и внедрению онлайн-ККТ в странах- членах Форума.