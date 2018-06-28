Сторчак: Минфин не беспокоит сокращение доли нерезидентов в ОФЗ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минфин РФ не обеспокоен сокращением доли нерезидентов в ОФЗ, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"У нас равномерный график заимствований [на внутреннем рынке] с меньшим упором на четвертый квартал. Я думаю, что вернутся инвесторы назад, если не чужие, то свои. Третий квартал будет самый большой по заимствованиям. По итогам работы двух кварталов у нас успешно выполнена работа", - сказал он.

По словам замминистра, на рынке сложилась такая ситуация, когда необходимо решать, либо не заимствовать, либо пытаться регулировать цену заимствования, предлагая премию. "Это вынужденная мера, последний раз 4 п. п. (премия - прим. ТАСС) дали к рынку", - отметил он.

На середину июня, по данным ЦБ, нерезиденты сократили вложения в ОФЗ до 30,5%. Ранее нерезиденты за апрель и май продали ОФЗ примерно на 200 млрд рублей. Распродажи начались после 6 апреля 2018 года, когда власти США ввели санкции в отношении 24 россиян и 15 юридических лиц.

Ранее в конце апреля глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский сообщал, что Минфин может увеличить программу внутренних займов на 2018 год на 200 млрд рублей. Таким образом, объем внутренних займов России может достигнуть в текущем году 1 трлн рублей.

Сторчак также отметил, что РФ будет занимать средства для Фонда развития инфраструктуры на внутреннем рынке и у банков развития. "Мы предложим рынку облигации и надеемся получить за счет этого рублевое фондирование, это очевидно. Но не очевидно на сегодня то, сможем ли мы их сделать понятными - что это действительно инфраструктурные облигации", - сказал он.

По словам чиновника, РФ обсуждает использование средств банков развития на инфраструктурные цели: "Я допускаю, что в процессе исполнения закона о федеральном бюджете объем средств, который будет привлекаться, будет учитываться как наши усилия по поддержке инфраструктурных проектов, но деньги многосторонних банков развития - это связанные деньги и в этом смысле, те ресурсы, которые мы сможем от них брать, можно будет учитывать в сумме тех 3,5 трлн рублей, о которых говорится в документах", - сказал он.

Правительство создает Фонд развития инфраструктуры, в который будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планируется, что объем этих заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн рублей. По задумке властей, фонд позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты в области цифровой экономики и поддержать развитие малого и среднего предпринимательства.