ВЭБ будет инвестировать в проекты на принципах безубыточности

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый проект меморандума Внешэкономбанка (ВЭБ) устанавливает общее правило по финансированию проектов, которые не будут убыточными, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации со ссылкой на зампреда Внешэкономбанка - члена правления Алексея Иванченко.

"Проект меморандума устанавливает требования о соблюдении Внешэкономбанком принципов своей деятельности, среди которых отсутствие конкуренции с российскими финансовыми институтами, открытость (прозрачность), партнерство, безубыточность деятельности. Впервые в проекте прямо предусматривается, что по общему правилу, Внешэкономбанк не финансирует проекты, которые на стадии проведения их экспертизы не показывают возвратности вложенных средств", - отметил Иванченко.

По его словам, в отношении проектов, имеющих общегосударственное значение, "проект меморандума допускает в исключительных случаях участие Внешэкономбанка в их реализации даже в ситуации, когда они несут для Внешэкономбанка риск получения отрицательного финансового результата в краткосрочном периоде от одного до трех лет".

"Но при этом государство подтверждает готовность предоставить Внешэкономбанку необходимые меры поддержки, включая компенсацию возможных потерь в связи участием в них. Соответствующие решения могут приниматься высшим органом управления - наблюдательным советом Внешэкономбанка - на основе оценки социально-экономических и иных эффектов проекта и с безусловным обеспечением долгосрочной финансовой стабильности института развития", - подчеркнул Иванченко.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что сейчас совместно с Минфином при участии экспертов прорабатывается новая финансовая модель деятельности Внешэкономбанка. Она, как ожидается, позволит "не только обеспечить его долгосрочную устойчивость, но даст максимально возможный положительных эффект на развитие российской экономики".

"Внешэкономбанком в настоящее время проводится активная работа по повышению собственной внутренней эффективности, включая оптимизацию процессов, штатной численности, сокращение объемов избыточного имущества", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Минфина ТАСС сообщили, что ведомство поддерживает новый проект меморандума ВЭБ.

В четверг газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на несколько источников, близких к ВЭБ и правительству, что госкорпорация обратилась в кабмин с просьбой согласовать новый меморандум о финансовой политике. Среди прочего, по данным издания, основным принципом работы госкорпорации останется безубыточность деятельности. При этом на основании решений наблюдательного совета допускается возможность получения Внешэкономбанком убытка в среднесрочном периоде от одного года до трех лет.

В мае Сергей Горьков - на тот момент занимавший должность главы госкорпорации - заявлял, что ВЭБ по итогам года выйдет на прибыль. При этом чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО за 2017 год вырос в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом из-за необходимости досоздавать резервы и составил 287,7 млрд рублей.