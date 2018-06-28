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Строительство завода ISUZU в Ульяновске начнется в третьем квартале 2018 года

Экономика и бизнес
28 июня, 16:21 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 28, июня. /ТАСС

Общий объем инвестиций в производство превысит 6 млрд рублей

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УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Корпус завода по производству среднетоннажных грузовиков ISUZU начнут строить в Ульяновске в третьем квартале этого года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

Специальный инвестиционный контракт между Министерством промышленности и торговли России, Ульяновской областью и ООО "Исудзу Соллерс" подписали 26 мая.

Общий объем инвестиций в производство среднетоннажных грузовиков ISUZU в Ульяновске превысит 6 млрд рублей, выпуск машин начнется в 2021 году. Стороны собираются инвестировать в новые технологии для создания автомобилей на газомоторном топливе, гибридных силовых установок с использованием электротяги и программного обеспечения для телематических сервисов.

В 2012 году в рамках совместного предприятия с компанией "Соллерс" на территории Ульяновского автозавода (сейчас эта территория относится к индустриальному парку "УАЗ") был открыт сборочный цех "Исудзу Рус". В мае 2017 года компания ISUZU запустила в Ульяновске сборку сверхтяжелых грузовиков массой от 30 тонн. Общий объем инвестиций в производственную площадку в регионе компания оценивала более чем в 1 млрд рублей.

Isuzu Motors - один из крупнейших в мире производителей грузовиков, внедорожников и автобусов. Это первая японская автомобилестроительная компания, которая была основана в 1916 году. Штаб-квартира расположена в Токио. Название Isuzu дано в честь одной из рек Японии.

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