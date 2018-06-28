"КамАЗ" в 2017 году вложил 14 млрд рублей в развитие нового модельного ряда

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" инвестировал в 2017 году 14 млрд рублей в развитие нового модельного ряда. Об этом в четверг сообщила журналистам официальный представитель правительства республики Лилия Галимова.

"Компания активно ведет работы по развитию нового модельного ряда. Это в том числе продиктовано необходимостью удержать высокий уровень конкуренции сегодня на рынке. В прошлом году на эти цели, на освоение нового модельного ряда было инвестировано чуть более 14 млрд рублей. Как видим, объем продаж автомобилей нового модельного ряда растет", - сказала она.

Галимова также сообщила, что 29 июня состоится годовое собрание акционеров "КамАЗа", которое проведет генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Автогигант входит в структуру Ростеха. Галимова не исключила, что на собрании будет рассматриваться вопрос о передаче Ростехом Татарстану до 6% акций "КамАЗа" в обмен на активы в регионе.

"Дополнительно 5-6% акций "КамАЗа" дают возможность более детально работать с крупным предприятием, которое, судя по его отчетностям, имеет весьма хорошее положение. Поэтому с точки зрения совершения этой сделки решение принципиально есть, а вот когда оно будет приниматься, решит совет директоров", - отметила она.

Обмен акциями

Ростех намерен снизить участие в "КамАЗе" до конца 2018 года, проведя сделку по обмену 5-6% акций "КамАЗа" на доли Татарстана в трех предприятиях в регионе. По словам Чемезова, два из них входят в состав концерна КРЭТ (входит, в свою очередь, в Ростех) - это АО "Радиоприбор" и АО "Альметьевский завод "Радиоприбор". Сейчас КРЭТ имеет там контроль: в "Радиоприборе" у концерна - 55,8%, у республики - 43,6%, во втором заводе 50% принадлежит концерну, 41% - региону. В результате сделки КРЭТ консолидирует почти 100% акций данных предприятий.

Кроме того, по словам Чемезова, Ростех рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6% акций Казанского электротехнического завода.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Производственный комплекс группы охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей России составляет 51%.

Крупнейшим акционером "КамАЗа" является госкорпорация "Ростех" (49,9%). Также в числе акционеров: ООО "Автоинвест" (23,54%), немецкий автоконцерн Daimler (15%), американский KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%).