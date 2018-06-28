Эксперт: коммунальные тарифы на Северном Кавказе вырастут меньше, чем в среднем по России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Тарифы за коммунальные услуги, которые будут проиндексированы с 1 июля, на Северном Кавказе вырастут меньше, чем в других российских регионах. Такое мнение высказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

С 1 июля в соответствии с нормативным уровнем индексации коммунальные тарифы вырастут в среднем на 4%.

"Давно говорится о том, что рост коммунальных тарифов не должен опережать уровень инфляции, и в целом по стране стараются цифру в 4% соблюдать. Но при этом, конечно, у каждого региона есть свой потолок индексации. <…> Однозначно, на Северном Кавказе тарифы вырастут меньше, чем на 4%", - сказала она, добавив, что в СКФО тарифы традиционно растут медленнее, чем в остальных регионах.

По мнению главы центра, причиной этого может быть низкая собираемость платежей на Северном Кавказе - как сообщалось ранее, собираемость платежей с населения в СКФО в 2016 году составляла от 20% (в Ингушетии) до 99,3% (в Ставропольском крае). Эксперт считает, что на уровень индексации может влиять и платежеспособность населения в данном регионе. Однако она поясняет, что этот показатель не может формировать тариф напрямую, так как он не заложен в специальной формуле расчета.

Как отметила эксперт, по остальным федеральным округам сложно выделить тенденцию по уровню роста тарифов. "Всегда опережающими темпами тарифы растут в городах федерального значения - это Москва, Санкт-Петербург, и в целом в Московском регионе, по остальным регионам тенденции меняются. В этом раз у нас в числе лидеров, например, Якутия - это 6% и Санкт-Петербург. А в прошлом году была Москва - 7,5%", - сказала Разворотнева.

Последствия для населения

По мнению Разворотневой, повышение тарифа может быть ощутимым для населения, однако последствия будут отчасти компенсироваться благодаря системе социальной защиты. В качестве примера эксперт приводит жилищную субсидию - эта льгота позволяет вернуть часть затрат на оплату коммунальных услуг, если они превышают определенную долю от совокупного дохода семьи (от 10% до 22% в разных регионах).

Однако глава центра отметила, что на данный момент эти субсидии получает меньше количество человек, чем, например, в 1990 годы. При этом, по ее словам, часто люди не получают льготу только из-за того, что не знают о ней.

Разворотнева также сообщила, что существует определенный коридор, ограничивающий уровень индексирования, однако конечные тарифы устанавливают региональные власти. Поэтому при желании власти субъектов могут сдерживать рост тарифов. Кроме того, именно руководство региона "устанавливает порог для выплаты субсидий" и утверждает другие льготы.

О повышении тарифов

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию. Предельный рост платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года не должен вырасти больше, чем на 4%, данный уровень определен прогнозом Минэкономразвития.