Австрийская компания построит завод суперконцентратов в Калужской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Церемония закладки первого камня в основание завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс компании "Габриэль-Хеми-Рус-2" состоялась в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области. На предприятии планируется создать около 50 рабочих мест. Запуск производства намечен на четвертый квартал 2018 года, сообщили в четверг в Агентстве регионального развития Калужской области.

"В ходе первого этапа реализации проекта будет инвестировано порядка 400 млн рублей в новые экологически чистые технологии производства с потенциалом выпуска 2000 тонн в год", - уточнили в агентстве. В дальнейшем производственные мощности могут быть увеличены до 20 тыс. тонн в год.

Продукция завода предназначена для окрашивания или придания специальных свойств изделиям из пластмасс при производстве упаковки для пищевых продуктов и напитков; пластиковой упаковки общего назначения; упаковки для косметики; изделий для дома и быта; медицинских товаров; изделий для нужд автомобильной промышленности; строительных и сельскохозяйственных изделий. Сырье будет использоваться в производстве на других предприятиях, работающих в регионе, в том числе, на заводах L'Oreal, Samsung, Rani Plast, "Синтек", "Экопласт".

Штаб-квартира и основная производственная площадка Группы "Габриэль-Хеми" расположены в городе Гумпольдскирхен (Австрия), а дочерние производства находятся в Германии, Великобритании, Италии, Венгрии, Чехии, Польше и России.

Индустриальный парк "Ворсино" является крупнейшей индустриальной площадкой Калужской области. Резидентами парка стали более 40 российских и международных компаний, включая Samsung, L'Oreal, Nestle, AstraZeneca, НЛМК.