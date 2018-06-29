Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торги имуществом оборонного завода "Радиоприбор" признаны несостоявшимися

Экономика и бизнес
29 июня, 2:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, июня. /ТАСС

К участию в торгах был допущен только один заявитель

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Аукцион по продаже имущества владивостокского оборонного завода "Радиоприбор", на базе которого создан филиал Дубненского машиностроительного завода, в назначенный для этого день - 28 июня - не состоялся. Об этом гласит официальное уведомление на странице "Радиоприбора" в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На его базе создан филиал Дубненского машиностроительного завода.

"Согласно федеральному закону РФ "О несостоятельности (банкротстве)" <…> торги по лоту аукциона признаны несостоявшимися, так как: к участию в торгах был допущен только один заявитель", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на аукцион было выставлено имущество предприятия начальной ценой почти 217 млн рублей. Однако к 25 июня большая часть лотов из торгов была изъята, и осталась одна позиция с начальной ценой 38,69 млн рублей.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам ОАО "Радиоприбор" от продажи имущества компании. По информации администрации Приморья, долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства ОАО "Радиоприбор" по выводу из оборота денежных средств. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.

По данным приморской госинспекции труда на 29 июня 2018 года, долг по зарплате на заводе составляет 380 млн рублей. На 1 января 2018 года эта сумма составляла 398,2 млн рублей или 84,3% всего долга по зарплате в Приморье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
7
Болельщики сборных Бельгии и Англии вместе отмечают окончание матча ЧМ в Калининграде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости