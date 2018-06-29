Торги имуществом оборонного завода "Радиоприбор" признаны несостоявшимися

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Аукцион по продаже имущества владивостокского оборонного завода "Радиоприбор", на базе которого создан филиал Дубненского машиностроительного завода, в назначенный для этого день - 28 июня - не состоялся. Об этом гласит официальное уведомление на странице "Радиоприбора" в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На его базе создан филиал Дубненского машиностроительного завода.

"Согласно федеральному закону РФ "О несостоятельности (банкротстве)" <…> торги по лоту аукциона признаны несостоявшимися, так как: к участию в торгах был допущен только один заявитель", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на аукцион было выставлено имущество предприятия начальной ценой почти 217 млн рублей. Однако к 25 июня большая часть лотов из торгов была изъята, и осталась одна позиция с начальной ценой 38,69 млн рублей.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам ОАО "Радиоприбор" от продажи имущества компании. По информации администрации Приморья, долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства ОАО "Радиоприбор" по выводу из оборота денежных средств. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.

По данным приморской госинспекции труда на 29 июня 2018 года, долг по зарплате на заводе составляет 380 млн рублей. На 1 января 2018 года эта сумма составляла 398,2 млн рублей или 84,3% всего долга по зарплате в Приморье.