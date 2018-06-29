Япония заявила протест Китаю из-за разработок газа в спорном морском районе

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Японии заявило протест Китаю в связи с тем, что тот установил новую плавучую буровую установку в спорном районе Восточно-Китайского моря. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Таро Коно.

"Разработки природного газа в этом районе до его разграничения в соответствии с международным правом противоречат позиции Японии, - сказал министр. - Мы выражаем в связи с этим глубокое сожаление". По словам главы МИД, протест доведен до сведения Пекина по дипломатическим каналам.

Ранее правительство Японии сообщило, что зафиксировало появление буровой установки нового типа в непосредственной близости от условной границы, которая, по мнению Токио, разделяет эксклюзивные экономические зоны двух стран в Восточно-Китайском море. Пекин не признает эту линию и считает, что она должна проходить намного восточнее. Тем самым он претендует на значительную часть японской зоны.

В настоящее время в спорном районе, по японским данным, действуют или монтируются 16 китайских буровых установок, занимающихся добычей природного газа.