"Ъ": ТГК-2 может приобрести генерирующую компанию "Квадра" за 18 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Центра и Северо-Запада России ТГК-2 может приобрести генерирующую компанию "Квадра" у группы "Онэксим" Михаила Прохорова в ближайшие месяцы за 18 млрд рублей. Об этом сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Онэксим" Михаила Прохорова в течение ближайших месяцев может полностью выйти из капитала энергокомпании "Квадра", - рассказали изданию источники в отрасли. По словам одного из них, продажа может состояться в сентябре-октябре 2018 года, стоимость активов оценивается в 18 млрд рублей. Однако в компаниях и ФАС на запрос газеты не ответили.

Как сообщает издание, "Онэксим" купил 48,6% акций "Квадры" в 2008 году за 26 млрд рублей. Сейчас доля "Онэксима" увеличилась до 49,99%, еще 24,74% принадлежит "Бизнесинформ", бенефициаром которой также является Михаил Прохоров.

По словам собеседника "Коммерсанта", после покупки ТГК-2 намерена "облегчить" структуру "Квадры", оставив в ее контуре только генерацию и выведя в отдельный бизнес теплосети и ремонтную деятельность. Кроме того, запланирована ликвидация исполнительного аппарата "Квадры" и филиалов, нагрузка по взаимодействию с региональными властями будет перераспределена на директоров станций. Центр компетенций будет переведен в Ярославль.

"Квадра" работает в Центральном федеральном округе (в частности, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях). Установленная электрическая мощность электростанций компании - 2,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч. Основной пакет голосующих акций компании принадлежит группе "Онэксим" Михаила Прохорова.