Кредиторы бывшего "Дальспецстроя" не приняли план восстановления его платежеспособности

ТАСС, 29 июня. Собрание кредиторов ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" (бывший "Дальспецстрой") не приняло предложенный внешним управляющим план восстановления платежеспособности предприятия. Как сообщает в пятницу пресс-служба управления, за документ было подано 48% голосов, при необходимых 50% + 1 голос.

Предприятие "Дальспецстрой" при Спецстрое России было переименовано в ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны России. Находится в подчинении Минобороны России. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. На ГВСУ №6 введена процедура внешнего управления.

"Внешний управляющий ФГУП "ГВСУ №6" Григорий Удельнов представил собранию кредиторов на утверждение разработанный проект плана внешнего управления предприятием. Голосование кредиторов состоялось, но при необходимых для утверждения плана внешнего управления 50% голосов + 1 голос, "за" было подано чуть более 48%. В частности, воздержался от голосования представитель АО "Газпромбанк", за введение конкурсного производства проголосовал представитель ПАО "Банк ВТБ". В связи с тем, что решение не было принято, 13 июля 2018 года состоится еще одно собрание кредиторов с аналогичной повесткой дня", - говорится в сообщении.

План содержал такие пункты как продажа части имущества, взыскание просроченной дебиторской задолженности, оформление затрат в незавершенном производстве и предъявление результатов работ заказчикам по госконтрактам, замещение активов с созданием на базе части имущества должника акционерных обществ и другие.

В сообщении отмечается, что для исполнения плана необходимо также решение собственника имущества, то есть Министерства обороны РФ о замещении активов, которое пока не получено. Без него управляющий все равно не вправе был бы приступить к исполнению плана.