Бывший "Дальспецстрой" пообещал завершить объекты долевого строительства в Хабаровске

ТАСС, 29 июня. Внешний управляющий ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" (бывший "Дальспецстрой") на совещании по строительству жилых домов в Хабаровске заявил, что все объекты будут достроены, независимо от того продолжится ли процедура внешнего управления. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления.

Предприятие "Дальспецстрой" при Спецстрое России было переименовано в ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) №6" приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны России. Находится в подчинении Минобороны России. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. На ГВСУ №6 введена процедура внешнего управления.

"Внешний управляющий ФГУП "ГВСУ №6" провел плановое совещание по строительству жилых домов в городе Хабаровске. Внешний управляющий подтвердил, что объекты долевого строительства будут завершены и сданы в эксплуатацию вне зависимости от того, продлится ли процедура внешнего управления или будет открыто конкурсное производство в отношении ФГУП "ГВСУ №6", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, его активов достаточно для завершения всех обремененных договорами долевого участия объектов строительства. Средства планируется выручить от продажи квартир в построенных объектах, от реализации имущества предприятия, а также от взыскания задолженности с дебиторов. Балансовая стоимость основных средств предприятия составляет более 2 млрд рублей.

"На данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы на объекте высокой степени готовности (жилом дом №26 по ул. Выставочная). Данный объект планируется к сдаче в эксплуатацию в конце третьего квартала 2018 года. Благодаря открытию предусмотренных законом о банкротстве специальных счетов застройщика внешней администрации удалось наладить финансирование объекта. За последний месяц на строительство жилого дома направлены более 15 млн рублей, частично погашена заработная плата работникам филиала, закуплены необходимые строительные материалы", - сообщает пресс-служба.

Ранее военная прокуратура ВВО вскрыла финансовые нарушения в работе предприятия. Как показала проверка, "ГВСУ №6" направляло деньги дольщиков в обход своих счетов и отвлекло на цели, не связанные со строительством домов, около 14 млн рублей средств граждан. Помимо этого, выявлялись факты хищения стройматериалов с площадок строек, нарушения законодательства о закупках, завышения цен на товары и услуги, заключения договоров с недобросовестными подрядчиками.