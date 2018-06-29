"АвтоВАЗ" привлечет кредитную линию от Альфа-банка до 7 млрд рублей до 2021 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет директоров "АвтоВАЗа" на заседании 25 июня одобрил привлечение кредитной линии от Альфа-банка с лимитом до 7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении российского автоконцерна.

Кредиты могут быть предоставлены компании в рамках данной линии сроком до конца марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ростех и Renault в октябре завершат рекапитализацию "АвтоВАЗа" на 107 млрд рублей, в результате которой Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие Ростех и альянса Renault-Nissan) увеличит долю в российском автопроизводителе с 64,6% до 83,5%.

В настоящий момент реализован второй этап рекапитализации, предусматривающий конвертацию долгов "АвтоВАЗа" на общую сумму 61,4 млрд рублей в акции.

Рекапитализация "АвтоВАЗа" проводится в два этапа с целью реструктуризации долга компании. Первая допэмиссия автопроизводителя, на сумму 26 млрд рублей, состоялась в декабре 2016 года - ее выкупили Renault, а также миноритарные акционеры, в том числе "Ренессанс Групп".

В 2015 году в результате затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля "АвтоВАЗ" получил рекордный убыток по МСФО - почти 74 млрд рублей. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд рублей и сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров есть риск приостановки операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов. На фоне ухудшения финансовых показателей "АвтоВАЗза" у предприятия сменился его руководитель: на смену Бу Андерссону, руководившему заводом с 2013 года, пришел экс-генеральный директор Renault в Румынии Николя Мор. 1 июня в должность президента "АвтоВАЗа" вступил Ив Каракатзанис.