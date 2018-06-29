Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство может выделить аграриям 5 млрд рублей на компенсацию затрат на дизтопливо

Экономика и бизнес
29 июня, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил направить средства из резервного фонда на компенсацию потерь, понесенных из-за роста цен на топливо

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство России может в 2018 году выделить Минсельхозу 5 млрд рублей из резервного фонда на субсидии, связанные с приобретением аграриями дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в документе, данная мера поддержки может быть реализована для сохранения размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъектах России не менее 61 млн 577,4 тыс. га в 2018 году.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 22 июня в ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложил направить средства из резервного фонда правительства на компенсацию аграриям потерь, понесенных из-за роста цен на топливо. Он заявил, что по состоянию на 14 июня рост цен на дизельное топливо в годовом выражении составил 27,9% - до 52,5 тыс. рублей за 1 т, на бензин цена выросла на 21,9% - до 56,5 тыс. рублей за 1 т. Данная ситуация, по словам Патрушева, привела к значительному росту затрат сельхозпроизводителей при проведении весенних полевых работ. Эти затраты, по оперативной информации от субъектов РФ, за первую половину 2018 году выросли на 11,9 млрд рублей с учетом инфляции.

Министр пояснил, что данные касаются 28 тыс. сельхозтоваропроизводителей. Медведев пообещал оказать поддержку сельхозпроизводителям и подписать соответствующее решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Патрушев, Дмитрий Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
2
Суд вернул Феоктистову $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
3
Почему банк может заблокировать вашу карту
4
Секторальные санкции ЕС в отношении России. Досье
5
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости