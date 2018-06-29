Правительство может выделить аграриям 5 млрд рублей на компенсацию затрат на дизтопливо

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство России может в 2018 году выделить Минсельхозу 5 млрд рублей из резервного фонда на субсидии, связанные с приобретением аграриями дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в документе, данная мера поддержки может быть реализована для сохранения размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъектах России не менее 61 млн 577,4 тыс. га в 2018 году.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 22 июня в ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложил направить средства из резервного фонда правительства на компенсацию аграриям потерь, понесенных из-за роста цен на топливо. Он заявил, что по состоянию на 14 июня рост цен на дизельное топливо в годовом выражении составил 27,9% - до 52,5 тыс. рублей за 1 т, на бензин цена выросла на 21,9% - до 56,5 тыс. рублей за 1 т. Данная ситуация, по словам Патрушева, привела к значительному росту затрат сельхозпроизводителей при проведении весенних полевых работ. Эти затраты, по оперативной информации от субъектов РФ, за первую половину 2018 году выросли на 11,9 млрд рублей с учетом инфляции.

Министр пояснил, что данные касаются 28 тыс. сельхозтоваропроизводителей. Медведев пообещал оказать поддержку сельхозпроизводителям и подписать соответствующее решение.