Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Среднее изменение платы за коммунальные услуги по России с 1 июля 2018 не превысит 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год. Как сообщается в пресс-релизе ФАС РФ, на федеральном и региональном уровне существует механизм ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

"Рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации с 1 июля 2018 года не превысит 4%. Однако это не означает, что гражданину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на эту сумму", - говорится в сообщении.

В частности, власти регионов РФ устанавливают предельные (максимальные) индексы непосредственно по муниципальным образованиям. В различных муниципальных образованиях могут быть разные проценты роста, как больше среднего по России, так и меньше. Превышение в ряде случаев должны согласовываться местными депутатами, отмечает ФАС.

При этом индексы по муниципальным образованиям, даже если они находятся территориально близко друг к другу, могут между собой отличаться, главное, чтобы значения индексов по муниципальным образованиям в совокупности не выходили за значения, установленные правительством РФ для субъекта России.

В ведомстве также добавили, что ограничивается не сам тариф на конкретные коммунальные услуги, а изменение платы граждан за все коммунальные услуги в каждом месяце календарного года.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию. Предельный рост платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года не должен вырасти больше чем на 4%, данный уровень определен прогнозом Минэкономразвития.