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ЦБ: почти два десятка банков готовы протестировать систему быстрых платежей

Экономика и бизнес
29 июня, 12:30 UTC+3 НИЖНИЙ-НОВГОРОД НИЖНИЙ-НОВГОРОД 29, июня. /ТАСС

Разрабатываемая Банком России система будет тестироваться уже в этом году

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НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Почти два десятка российских банков заявили о желании принять участие в тестировании системы быстрых платежей, которая позволит физлицам совершать денежные переводы в адрес физических и юридических лиц, в том числе государственных и муниципальных структур. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на расширенном заседании совета Ассоциации банков России по цифровой экономике.

"Не соглашусь с тезисом, что банки не готовы работать в системе быстрых платежей, у нас уже 17 банков заявились на "пилот", их банковские системы готовы", - сказал она.

Разрабатываемая ЦБ система быстрых платежей будет тестироваться в этом году и позволит совершать основные, наиболее востребованные транзакции.

Физические лица смогут перечислять средства между своими счетами и на счета других граждан, а также оплачивать товары, услуги, пополнять инвестиционные и пенсионные счета, оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы.

Юридические лица смогут совершать возврат средств на счета своих клиентов, а также совершать переводы на счета других компаний и индивидуальных предпринимателей.

ЦБ также прорабатывает возможность использования QR-кода в системе быстрых платежей. Помимо QR-кода ЦБ намерен предусмотреть максимальное число способов инициации переводов. Это может быть номер мобильного телефона, банковской карты или счета, а также иные идентификаторы, например, ID аккаунта клиента банка в соцсетях.

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