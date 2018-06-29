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Госдума может принять законопроект о цифровых финансовых активах в июле

Экономика и бизнес
29 июня, 13:00 UTC+3

Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

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НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Законопроект о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в июле, заявил ТАСС глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах расширенного заседания совета Ассоциации банков России.

"Есть установка, мы будем работать, чтобы успеть принять в июле", - сказал он.

По словам Аксакова, в поправках к проекту закона может быть внесена формулировка, в рамках которой государство не несет ответственность по действиям участников рынка, пользующихся услугами неофициальных операторов обмена цифровых финансовых активов.

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