Госдума может принять законопроект о цифровых финансовых активах в июле

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Законопроект о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в июле, заявил ТАСС глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах расширенного заседания совета Ассоциации банков России.

"Есть установка, мы будем работать, чтобы успеть принять в июле", - сказал он.

По словам Аксакова, в поправках к проекту закона может быть внесена формулировка, в рамках которой государство не несет ответственность по действиям участников рынка, пользующихся услугами неофициальных операторов обмена цифровых финансовых активов.