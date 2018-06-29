Российские банки обеспокоены новыми критериями для определения связанности заемщиков

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Российские банки обеспокоены новыми критериями определения экономической связи между заемщиками, разработанными ЦБ РФ, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах расширенного заседания совета Ассоциации банков России.

Эти критерии банки должны будут учитывать при кредитовании для выполнения обязательного норматива H6, ограничивающего размер риска на одного заемщика или группу связанных сторон (не более 25% капитала для универсальных банков и 20% для банков с базовой лицензией).

"Крупные банки обеспокоены этим. Я уверен, что будет серъезный обмен мнениями, в ассоциации и на комитете мы этот вопрос обсудим, и, я думаю, мы подкорректируем эти критерии", - сказал Аксаков.

К связанным заемщикам относятся физические и юридические лица, связанные между собой таким образом, что ухудшение экономического положения одного лица может явиться причиной неисполнения остальными обязательств перед кредитной организацией.

Если заемщики будут удовлетворять минимум одному из критериев, перечисленных в проекте указа ЦБ, то они будут признаваться связанными.