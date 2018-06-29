Миллер: СПГ из США никогда не сможет конкурировать с российским газом в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу никогда не превысят поставки российского газа, сообщил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок и в Российскую Федерацию. Причина в том, что ключевым для потребителей является вопрос цены и вопрос надежности поставок. Цена на трубопроводный газ всегда будет ниже цен на СПГ, и, в частности, цен на СПГ из Северной Америки. И причины здесь в том, что наши месторождения, наши центры газовой добычи расположены на гораздо более близком расстоянии, чем Северная Америка", - сказал Миллер.

Мировое соглашение "Газпрома" и Еврокомиссии по антимонопольному расследованию в отношении российского газового холдинга не повлияет на стоимость газа в Европе, добавил Алексей Миллер.

"Соглашение никак не влияет на цену, так как оно не выставляет цену", - отметил он, подчеркнув, что соглашение также не регулирует долю компании на рынке ЕС.

"Нашим приоритетом было и остается исполнение наших контрактных обязательств в полном объеме и в срок", - заявил Миллер.