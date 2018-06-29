Арбитраж Стокгольма формирует трибунал по расторжению контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Арбитраж Стокгольма приступил к формированию трибунала для рассмотрения исков "Газпрома" на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, сообщил в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Решение Стокгольмского арбитража по двум контрактам - на поставку и на транзит, было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон. И "Газпром", чтобы не усугублять этот дисбаланс - в частности, это касается новых штрафов за 2018-2019 годы в том случае, если решение Стокгольмского арбитража вдруг будет сохранено, подал новый иск на расторжение в текущий период времени действующих контрактов - контракта на поставку газа на Украину и контракта на транзит газа через территорию Украины. Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска "Газпрома" по расторжению в текущий период времени действующих контрактов", - сказал Миллер.

На вопрос о перспективе трехсторонних переговоров по этому вопросу Миллер сказал, что "трехсторонних переговоров никогда не было, были трехсторонние консультации между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией".

"Трехсторонние консультации были в прошлом и, по-видимому, могут быть и в дальнейшем", - добавил он.