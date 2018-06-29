Ростех уменьшил до 3% пакет акций "КамАЗа", которым меняется с Татарстаном

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 29 июня. /ТАСС/. Ростех уменьшил до 3% пакет акций "КамАЗа", который планирует обменять на доли Татарстана в трех предприятиях региона. Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов по итогам общего собрания акционеров "КамАЗ".

Ранее Ростех планировал обменять 5-6% акций "КамАЗа". "Чуть менее 3%", - ответил Сергей Чемезов на уточняющий вопрос о размере пакета. По его словам, точная оценка завершится в августе этого года.

Как добавил Чемезов, Ростеху были необходимы пакеты акций двух предприятий, связанных с производством радиоприборов. "Эти два предприятия войдут в наш концерн радиоэлектронных технологий, - отметил он. - Еще одно стратегическое предприятие войдет в один из наших холдингов".

Планы по "КамАЗ"

Как сообщалось ранее Ростех намерен снизить участие в "КамАЗе" до конца 2018 года, проведя сделку по обмену 5-6% акций "КамАЗа" на доли Татарстана в трех предприятиях в регионе. Два из них входят в состав концерна КРЭТ (входит, в свою очередь, в Ростех) - это АО "Радиоприбор" и АО "Альметьевский завод "Радиоприбор". Сейчас КРЭТ имеет там контроль: в "Радиоприборе" у концерна - 55,8%, у республики - 43,6%, во втором заводе 50% принадлежит концерну, 41% - региону. В результате сделки КРЭТ консолидирует почти 100% акций данных предприятий.

Кроме того, Ростех рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6% акций Казанского электротехнического завода.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Производственный комплекс группы охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей России составляет 51%.

Крупнейшим акционером "КамАЗа" является госкорпорация "Ростех" (49,9%). Также в числе акционеров: ООО "Автоинвест" (23,54%), немецкий автоконцерн Daimler (15%), американский KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%).