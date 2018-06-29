В банке "Тинькофф" сообщили о возможных проблемах с переводом средств

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Клиенты "Тинькофф банка" могут столкнуться с трудностями при переводе денежных средств, сообщили ТАСС в службе поддержки клиентов банка.

"Могут возникать проблемы при переводах", - сказал специалист, уточнив, что в настоящее время проблема решается.

Специалист также уточнил, что возможны задержки в поступлении денежных средств при переводе денег с карты банка.

Ранее основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков объяснял сбои в работе кредитной организации "своеобразной платой за слишком быстрый рост".

Созданный в 2006 году "Тинькофф банк" - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет.