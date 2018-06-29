Кабмин РФ предложил хранить личные данные госслужащих в течение трех лет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ направило в Госдуму поправки в закон "О связи" с предложением хранить личные данные госслужащих три года и передавать их по запросу спецслужб в трехдневный срок. Законопроект был внесен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"Законопроектом предлагается установить обязанность государственных органов и организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, хранить в течение трех лет сведения о пользователях услугами связи, эксплуатирующих оборудование этих госорганов и организаций, поддерживать эти сведения в актуальном состоянии и предоставлять их в трехдневный срок по запросу федерального органа исполнительной власти в органы государственной охраны", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении законопроекта назначен замминистра Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.