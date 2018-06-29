Оператор "Платона" подал заявку на создание системы весогабаритного контроля грузовиков

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компания-оператор госсистемы "Платон" "РТ-Инвест Транспортные Системы" подала заявку на создание федеральной системы автоматизированного весогабаритного контроля грузовиков (АСВГК). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Антон Замков.

"Наша доработанная заявка учитывает уже утвержденный приказ Минтранса России об АСВГК, а также ряд важных предложений грузоперевозчиков, например тестовый период с выпиской нулевых штрафов и sms-информирование нарушителей. Ранее эти требования не были закреплены, а от них зависят капитальные и операционные затраты", - отметил Замков.

Система будет создана полностью за счет частного финансирования.

"Плата концедента будет выплачиваться только после госприемки. По нашим расчетам, общие капзатраты на проект без учета реконструкции дорожного полотна составят 30 млрд рублей. Это технологическое оборудование - IT-инфраструктура, весы, 400 рамок, а с дорожным полотном - около 70 млрд рублей. Данные средства учитывают интеграцию с уже действующими рамными конструкциями системы "Платон", - добавил он.

Глава "РТ-Инвест Транспортные Системы" также отметил, что если заявка будет принята, то работы по развертыванию системы могут начаться уже весной 2019 года, а первая из пяти очередей должна быть построена к концу 2019 года. Кроме того, проект предусматривает необходимую реконструкцию существующих постов на федеральных трассах.