Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оператор "Платона" подал заявку на создание системы весогабаритного контроля грузовиков

Экономика и бизнес
29 июня, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Систему создадут за счет частного финансирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компания-оператор госсистемы "Платон" "РТ-Инвест Транспортные Системы" подала заявку на создание федеральной системы автоматизированного весогабаритного контроля грузовиков (АСВГК). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Антон Замков.

"Наша доработанная заявка учитывает уже утвержденный приказ Минтранса России об АСВГК, а также ряд важных предложений грузоперевозчиков, например тестовый период с выпиской нулевых штрафов и sms-информирование нарушителей. Ранее эти требования не были закреплены, а от них зависят капитальные и операционные затраты", - отметил Замков.

Система будет создана полностью за счет частного финансирования.

"Плата концедента будет выплачиваться только после госприемки. По нашим расчетам, общие капзатраты на проект без учета реконструкции дорожного полотна составят 30 млрд рублей. Это технологическое оборудование - IT-инфраструктура, весы, 400 рамок, а с дорожным полотном - около 70 млрд рублей. Данные средства учитывают интеграцию с уже действующими рамными конструкциями системы "Платон", - добавил он.

Глава "РТ-Инвест Транспортные Системы" также отметил, что если заявка будет принята, то работы по развертыванию системы могут начаться уже весной 2019 года, а первая из пяти очередей должна быть построена к концу 2019 года. Кроме того, проект предусматривает необходимую реконструкцию существующих постов на федеральных трассах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
6
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости