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"Натали-Турс" отменяет несколько чартеров из-за низких финансовых показателей

Экономика и бизнес
29 июня, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

С 30 июня отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Туроператор "Панорама Тур" (юридическое лицо "Натали-Турс") с 30 июня начнет отмену чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион в связи с низкими финансовыми показателями программ. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованном в пятницу на ее сайте.

"Туроператор "Панорама Тур" (юридическое лицо "Натали-Турс" сообщил о корректировке чартерной программы. С 30 июня отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, "Панорама-Тур" обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.

Возврат денежных средств будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Сроки возврата в законе не прописаны. Срок ответа на письменное заявление, согласно закону "О защите прав потребителей", составляет 10 дней, отметили в компании.

По словам представителей "Панорама-Тур", программы на базе регулярной перевозки будут выполняться в обычном режиме.

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