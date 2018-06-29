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Трамп рассматривает возможность снижения налогов для бизнеса до 20%

Экономика и бизнес
29 июня, 23:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

По словам президента США, вторая фаза реформы налогообложения может начаться в октябре

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе второго этапа налоговой реформы рассматривает возможность снижения налогов для бизнеса с 21% до 20%. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News, выдержки из которого компания разместила в пятницу на своем сайте. Полностью интервью будет показано в воскресенье в 17:00 по московскому времени, оно посвящено в основном принятой шесть месяцев назад налоговой реформе.

На вопрос ведущей передачи Марии Бартиромо о том, какие меры намерена предпринять в ближайшее время администрация президента в сфере экономики, Трамп сообщил о том, что настало время перейти к следующему этапу реформы налогообложения.

"Мы перейдем ко второй фазе, - отметил он. - Возможно, мы сделаем это в октябре, возможно - даже скорее. Один из вопросов, который мы рассматриваем - снижение [ставки] с 21% до 20%".

В конце декабря прошлого года президент Трамп подписал закон о внесении целого ряда изменений в налоговый кодекс. Одним из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы стало снижение налогов для бизнеса с 35% до 21%.

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