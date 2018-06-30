Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Мексики обсудил с премьером Канады ход переговоров по NAFTA

Экономика и бизнес
30 июня, 5:14 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 30, июня. /ТАСС

Также стороны обсудили меры, которые Мехико и Оттава приняли в ответ на введение пошлин со стороны США

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Лидеры Мексики и Канады в пятницу обсудили ход пересмотра условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ответные пошлины на товары производства США. Об этом говорится в обнародованном заявлении администрации главы латиноамериканского государства.

"Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры, чтобы продолжить постоянный диалог, касающийся переговоров по NAFTA, - указывается в документе. - Кроме того, они обсудили меры, которые как Мексика, так и Канада приняли в ответ на введение пошлин со стороны США".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Трюдо, Джастин Пенья Ньето, Энрике
Страны
США Канада Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Умер мультипликатор Хихус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости