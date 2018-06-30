Азербайджан привлек синдицированный кредит на $750 млн на газопровод TANAP

БАКУ, 30 июня. /ТАСС/. Азербайджанская компания "Южный газовый коридор" (ЮГК) привлекла синдицированный кредит на сумму $750 млн под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) на финансирование проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу компанией.

Инфографика Трансанатолийский газопровод (TANAP) Первые поставки газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), введенному в эксплуатацию 13 июня, начнутся летом 2019 года.

"29 июня были подписаны кредитное и гарантийное соглашения для предоставления синдицированного кредита компании "Южный газовый коридор" на общую сумму $750 млн - $500 млн и €215 млн - под гарантию правительства Азербайджана и MIGA с целью финансирования проекта TANAP, который является частью "Южного газового коридора", - говорится в сообщении. Названия банков, выделивших кредит, так же, как и условия финансового заимствования не разглашаются.

Церемония открытия TANAP состоялась 12 июня в турецкой провинции Эскишехир. По словам генерального директора компании "Южный газовый коридор" Афгана Исаева, с 30 июня уже начались поставки первого коммерческого газа в Турцию.

TANAP является составной частью ЮГК, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод протяженностью 1,85 тыс. км проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. В первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд куб. м, во второй - 4 млрд куб. м, в третий - 6 млрд куб. м.