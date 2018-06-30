Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Азербайджан привлек синдицированный кредит на $750 млн на газопровод TANAP

Экономика и бизнес
30 июня, 12:21 UTC+3 БАКУ БАКУ 30, июня. /ТАСС

Названия банков, выделивших кредит, не разглашаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 30 июня. /ТАСС/. Азербайджанская компания "Южный газовый коридор" (ЮГК) привлекла синдицированный кредит на сумму $750 млн под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) на финансирование проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу компанией.

Инфографика Трансанатолийский газопровод (TANAP)

Трансанатолийский газопровод (TANAP)

Первые поставки газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), введенному в эксплуатацию 13 июня, начнутся летом 2019 года.

"29 июня были подписаны кредитное и гарантийное соглашения для предоставления синдицированного кредита компании "Южный газовый коридор" на общую сумму $750 млн - $500 млн и €215 млн - под гарантию правительства Азербайджана и MIGA с целью финансирования проекта TANAP, который является частью "Южного газового коридора", - говорится в сообщении. Названия банков, выделивших кредит, так же, как и условия финансового заимствования не разглашаются.

Церемония открытия TANAP состоялась 12 июня в турецкой провинции Эскишехир. По словам генерального директора компании "Южный газовый коридор" Афгана Исаева, с 30 июня уже начались поставки первого коммерческого газа в Турцию.

TANAP является составной частью ЮГК, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод протяженностью 1,85 тыс. км проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. В первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд куб. м, во второй - 4 млрд куб. м, в третий - 6 млрд куб. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия Турция Греция Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
5
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
6
Guardian: в Мозамбике завершили обследование "затерянного мира"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости