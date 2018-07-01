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В Иране заявили, что разрешат частным компаниям экспортировать нефть

Экономика и бизнес
1 июля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

При этом вице-президент страны Эсхак Джахангири подчеркнул, что "любой, кто попытается забрать иранскую долю нефтяного рынка, предаст Иран и однажды заплатит за это"

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ТАСС, 1 июля. Правительство Ирана с целью противодействия американским санкциям позволит частным компаниям экспортировать нефть. Об этом со ссылкой на заявление первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири в воскресенье сообщило агентство Reuters.

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"Иранская нефть будет представлена на бирже, и частный сектор сможет заняться ее экспортом", - сказал Джахангири, добавив, что "любой, кто попытается забрать иранскую долю нефтяного рынка, предаст Иран и однажды заплатит за это". 29 июня министр нефти ИРИ Бижан Намдар Зангане заявил, что США не смогли бы наложить санкции на нефтяной сектор Ирана, если бы объемы иранского экспорта углеводородов достигали 4 млн баррелей в сутки.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что партнеры и союзники Вашингтона должны уже сейчас сокращать импорт нефти из Ирана и прекратить его до 4 ноября. Отказавшиеся от этого предложения подпадут под возобновленные антииранские санкции. Министр нефти Ирана заявил, что данное требование невыполнимо, поскольку невозможно убрать такой объем нефти и газового конденсата с мирового рынка в течение нескольких месяцев.

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