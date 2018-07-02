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Николай Патрушев 3 июля обсудит на Камчатке вопросы безопасности на транспорте

Экономика и бизнес
2 июля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Также на совещании будут затронуты дополнительные вопросы обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 3 июля на Камчатке совещание по безопасности на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"В Петропавловске-Камчатском Патрушев обсудит с главами регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководством ряда федеральных министерств и ведомств проблемы, связанные с безопасным использованием транспорта для населения, а также дополнительные меры по обеспечению экологической безопасности и рационального природопользования", - говорится в сообщении.

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