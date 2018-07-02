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Погрузка на сети РЖД в июне выросла до 107 млн тонн

Экономика и бизнес
2 июля, 9:32 дата обновления: 2 июля, 9:32 UTC+3

Грузооборот за июнь 2018 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в компании

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в июне 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,1% и составила 107 млн т, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за июнь 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и достиг 208,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время также возрос - на 3,2%, до 265,7 млрд т-км.

Погрузка за январь-июнь 2018 года, по оперативным данным, составила 641,8 млн т, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено каменного угля - 186,2 млн т (+5% к январю-июню 2017 года), кокса - 5,4 млн т (-3,2%), нефти и нефтепродуктов - 117,9 млн т (+0,1%), железной и марганцевой руды - 57 млн т (+4,4%), черных металлов - 39,5 млн т (+12,2%), лома черных металлов - 6,9 млн т (-2,6%), химических и минеральных удобрений - 30,1 млн т (+5,8%), цемента - 11,8 млн т (-5,2%), лесных грузов - 23,5 млн т (+2,7%), зерна - 14,4 млн т (+55,3%), строительных грузов - 63 млн т (-3%), цветной руды и серного сырья - 9,9 млн т (-2,3%), химикатов и соды - 13,4 млн т (+2,9%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 17,5 млн т (-2,8%).

Грузооборот с начала 2018 года составил 1 трлн 280,6 млрд тарифных т-км (+4,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1 трлн 631,1 млрд т-км (+4,2%).

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