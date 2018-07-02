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Акционеры "Мегафона" переизбрали совет директоров в прежнем составе

Экономика и бизнес
2 июля, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Также держатели активов компании приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Акционеры "Мегафона" на годовом общем собрании переизбрали совет директоров оператора в прежнем составе, следует из сообщения компании.

Оператор полностью сменил совет директоров в январе этого года. До этого бывший председатель совета директоров "Мегафона", член совета директоров USM Management Иван Стрешинский говорил, что ужесточение конкуренции и необходимость технологической трансформации "Мегафона" требуют изменений в структуре управления и большего вовлечения контролирующего акционера в работу компании.

В состав утвержденного в понедельник совета директоров "Мегафона" вновь вошли пять представителей USM Group Алишера Усманова (контролирует 56,32% акций "Мегафона"): руководитель дирекции по развитию и управлению телеком активами USM Management Максим Анипкин, гендиректор по экономике и финансам компании Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами USM Management Александр Есиков, управляющий директор и руководитель инвестиционно-аналитической дирекции Павел Каплун, а также управляющий директор по стратегии и организационному развитию общества Наталья Чумаченко.

Ставший инвестором "Мегафона" осенью прошлого года Газпромбанк (купил 19% оператора у сооснователя "Мегафона", шведской телекоммуникационной компании Telia Company) сохранил два места в совете директоров: его представителями стали гендиректор "Газпромбанк - управление активами" Алексей Антонюк и начальник департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александр Ушков.

Независимыми директорами в составе совета стали глава Nortal Oy Харри Ээрик Копонен и сооснователь 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен.

Основной акционер "Мегафона" - USM Group Алишера Усманова, контролирующая 56,32% акций компании. Еще 18,79% принадлежит Газпромбанку. Кроме того, 3,92% акций "Мегафона" находятся у кипрской "дочки" оператора Megafon Investments. В свободном обращении - почти 21% акций "Мегафона".

Отказ от выплаты дивидендов

Также акционеры "Мегафона" на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года. Ранее такую рекомендацию акционерам дал совет директоров оператора.

На основании финансовых результатов 2016 года оператор выплатил 20 млрд рублей дивидендов в прошлом году. Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков отмечал, что оператор рассмотрит возможность возвращения к выплате дивидендов в 2019 году.

В мае 2017 года "Мегафон" обновил дивидендную политику. Она предполагает минимальный уровень выплат на уровне 70% от свободного денежного потока. Целью компании является обеспечение выплат таким образом, чтобы соотношение чистого долга к OIBDA в телеком-сегменте не превышало значение 2.0.

Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян говорил, что при расчете максимального уровня дивидендов будет учтен ряд факторов, в частности, затраты оператора на "пакет Яровой".

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