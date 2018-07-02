РБК: РЖД реконструируют Павелецкий вокзал

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует запустить масштабную реновацию Павелецкого вокзала с привлечением частного инвестора, сообщает газета РБК со ссылкой на представителя дирекции железнодорожных вокзалов.

После переговоров с инвесторами РЖД сформируют техзадание и проведут тендер на выбор инвестора.

По словам представителя компании "Трансмаркет", управляющей торговыми точками на вокзалах по всей России, тендер планировали провести в первом полугодии 2018 года. Там отметили, что в случае если аукцион состоится, компания намерена в нем участвовать.

Также в аукционе была намерена участвовать компания "Трансстройм", которая планирует принять участие в строительстве транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала "Пермь II".

Интерес к реновации Павелецкого вокзала проявляет и ГК "Кортрос" (входит в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга).