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РБК: РЖД реконструируют Павелецкий вокзал

Экономика и бизнес
2 июля, 10:35 UTC+3

Издание отмечает, что после переговоров с инвесторами РЖД сформируют техзадание и проведут тендер

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует запустить масштабную реновацию Павелецкого вокзала с привлечением частного инвестора, сообщает газета РБК со ссылкой на представителя дирекции железнодорожных вокзалов.
После переговоров с инвесторами РЖД сформируют техзадание и проведут тендер на выбор инвестора.

По словам представителя компании "Трансмаркет", управляющей торговыми точками на вокзалах по всей России, тендер планировали провести в первом полугодии 2018 года. Там отметили, что в случае если аукцион состоится, компания намерена в нем участвовать.

Также в аукционе была намерена участвовать компания "Трансстройм", которая планирует принять участие в строительстве транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала "Пермь II".

Интерес к реновации Павелецкого вокзала проявляет и ГК "Кортрос" (входит в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга).

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