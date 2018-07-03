"Екатеринбург-Арену" во время ЧМ-2018 посетили более 125 тысяч болельщиков

Игра между Мексикой и Швецией завершила выступление команд чемпионата мира по футболу на "Екатеринбург-Арене". Всего здесь прошло четыре игры, которые посетили более 125 тысяч человек. В их числе посол Египта в России Ихаб Наср, принцесса Хисако Такамадо - почетный председатель Японской ассоциации футбола. Все экстренные службы сработали на отлично, болельщики остались довольны как игрой сборных, так и реконструированным стадионом.

"Даже не верится, что такой стадион построили в Екатеринбурге и на нем будет играть "Урал", - говорили российские любители футбола и болельщики главной команды Екатеринбурга.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев © Донат Сорокин/ТАСС "Наша "Екатеринбург-Арена" стала первым стадионом в городах, не принимавших Кубок конфедераций ФИФА, который получил заключение о соответствии требованиям госконтракта. Президент Владимир Путин нацелил нас на то, что чемпионат мира в России должен пройти на самом высоком организационном уровне. Реализация планов подготовки к мундиалю точно в срок дает уверенность в том, что нашим гостям - поклонникам футбола из разных уголков России и мира - будет здесь комфортно, что их ждут только положительные эмоции. Хотел бы поблагодарить ГК "Синара" и лично Дмитрия Александровича Пумпянского, строителей, инженеров, архитекторов, всех причастных к этому большому делу за ту колоссальную работу, которую они проделали. Уверен, наш стадион послужит многим поколениям уральцев, а чемпионат запомнится всем как один из самых лучших в истории".

Стадион "Центральный" был построен в 1953-1957 гг. и имеет статус объекта культурного наследия. Когда Екатеринбург вошел в список городов, принимающих матчи ЧМ-2018, после бурных обсуждений было принято решение провести реконструкцию главной арены Екатеринбурга, чтобы она соответствовала всем требованиям ФИФА. В сентябре 2015 года компания "Синара-Девелопмент" в соответствии с государственным контрактом приступила к реконструкции стадиона "Центральный" к ЧМ-2018. Спортивный объект на время мундиаля получил имя "Екатеринбург-Арена".

"Екатеринбург-Арена" © "Синара-Девелопмент"

Основная задача, которая стояла перед строителями, - вписать в исторические стены новую, современную арену на 35 тысяч мест, соответствующую всем международным требованиям. Такое количество зрительских кресел было невозможно разместить на основных трибунах, так как пространство чаши стадиона ограничено историческими элементами. Проектировщики предложили решение - использовать временные трибуны, границы которых выходят за основной контур стадиона.

"Наличие сборно-разборных трибун - распространенная практика для спорткомплексов, которые возводятся для проведения крупных спортивных событий. Такой подход позволяет увеличить вместимость стадиона и обеспечить хороший обзор для болельщиков. Наша задача в качестве строителей была предложить грамотное техническое решение, обеспечивающее выполнение этих требований, а также возможность демонтажа трибун после матчей чемпионата и повторного их использования на других спортплощадках Свердловской области. За счет 12 тысяч мест, размещенных на сборно-разборных трибунах, можно оборудовать 3-4 стадиона", - сказал генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев © "Синара-Девелопмент" "В рамках государственного контракта компанией "Синара-Девелопмент" проделана колоссальная работа, позволившая в срок ввести стадион в эксплуатацию. Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать спорткомплекс по современным международным стандартам. Мы реконструировали не только сам стадион, но комплексно обустроили всю территорию. В Екатеринбурге появилось новое общественное пространство, где воссозданы архитектурные элементы 50-х годов прошлого века. Это наполняет спортивный объект одновременно культурной и исторической ценностью".

Еще один вызов, с которым успешно справились строители, - это сохранение исторических элементов архитектуры 50-х годов XX века, которые создают аутентичность объекта. Как отметил Тимур Уфимцев, во время строительства были отреставрированы поверхности исторических стен восточной и западной трибун общей площадью 4000 кв. м. Воссозданы многие культурно-исторические элементы архитектурного ансамбля стадиона - для этого использовались чертежи архитекторов 50-х годов. "Мы подняли проект того времени, по нему были реконструированы вазоны, барельефы, канделябры, скульптурные композиции, знаменные группы, украшающие портики секторов. Стадиону был возвращен исторический цвет стен - серый с оливковым оттенком", - пояснил генеральный директор компании "Синара-Девелопмент".

Как строилась "Екатеринбург-Арена" к ЧМ-2018

Необычное решение было найдено компанией и для крыши стадиона: она вогнутая. Ее внешнее кольцо установлено на восьми мощных пилонах. Внутреннее кольцо скреплено с внешним специальными фермами, и складывается ощущение, что оно парит в воздухе на высоте 45 метров, за счет чего, с одной стороны, обеспечена надежность и устойчивость конструкции, а с другой - в полтора раза уменьшено количество металлоконструкций, необходимых для ее изготовления, и ее вес в итоге составляет около 6000 тонн. Тимур Уфимцев рассказывает, что также компания впервые в России на спортивном объекте реализовала современное решение по водоотведению без использования насосов. Создана интересная система: она представляет собой цепочку сообщающихся сосудов разного сечения, в которой создается эффект турбулентности. Собранная в лоток водосборника вода всасывается под острым углом вверх и выбрасывается в ливневую канализацию за пределы здания. Важно, что для мониторинга кровли и пилонов установлена система, отслеживающая в режиме онлайн состояние крыши.

"Екатеринбург-Арена" буквально напичкана цифровой техникой. Для соблюдения безопасности на арене установлено около 1500 камер, которые просматривают всю спортивную площадку. Внедрены системы распознавания лиц и предупреждения о возникновении опасности - к примеру, биологической и радиационной.

Очень красиво "Екатеринбург-Арена" выглядит вечером, когда зажигается архитектурная подсветка спорткомплекса. Смонтировано более 6000 светодиодных ламп, что позволяет воспроизводить на фасаде текстовые и графические изображения: счет матча, флаги стран.

"Екатеринбург-Арена" © "Синара-Девелопмент"

Очень серьезные требования ФИФА предъявляет к состоянию газона. Покрытие стадиона ни у одной из сборных, проводивших игры в Екатеринбурге, не вызвало нареканий.

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец © Сергей Бобылев/ТАСС "Все увиденное на "Екатеринбург-Арене" впечатляет и восхищает. Я вижу, как хорошо продумано будущее объекта и как бережно сохранено прошлое. А решение со временными трибунами выглядит абсолютно оправданным: социальные, в том числе и спортивные, объекты должны соответствовать потребностям людей, потребностям города и региона, а не лежать тяжелым грузом на бюджете".

"Футбольное поле - это целая инженерная система, уходящая вглубь на 65 см и включающая подсыпку из торфа, щебня, песка, систему полива, дренажа и обогрева. При создании поля мы ориентировались на мировой опыт: натуральный газон укреплен искусственной травой - из пяти травинок одна искусственная. Таким образом, поле становится более устойчивым. Газон прекрасно перезимовал: несмотря на достаточно холодную уральскую погоду, благодаря этому технологическому решению в апреле на стадионе была уже зеленая трава", - сообщил генеральный директор компании "Синара-Девелопмент".

Реконструкция стадиона проведена в рекордные сроки - менее чем за 2,5 года. Выполнив условия госконтракта, 29 декабря 2017 года строители передали главный спорткомплекс Екатеринбурга заказчику. Стоит отметить, что "Екатеринбург-Арена" была сдана в эксплуатацию первой из российских стадионов, возводимых по заказу Министерства спорта РФ к ЧМ-2018. "При строительстве использовалось 90% отечественных стройматериалов. Из них до 90% произведено на Урале. И это не только бетон и металлоконструкции, но и высокотехнологичные изделия - к примеру, лифты", - отметил Тимур Уфимцев.

"Екатеринбург-Арена" © "Синара-Девелопмент"

После мундиаля на "Екатеринбург-Арене" свои игры в Премьер-лиге будет проводить футбольный клуб "Урал". В то же время стадион может стать местом проведения массовых мероприятий - таких, как, например, концерты. "На стадионе есть возможность устанавливать твердое покрытие, на котором без ущерба для газона можно размещать сцену. Арена оснащена современным звуковым и световым оборудованием, которое может работать в разных режимах. Оно позволяет создавать элементы световых шоу: освещать то одну, то другую часть поля, проецировать на него геометрические фигуры. Здесь можно будет проводить и концерты звезд мировой величины, и зрелищные соревнования по смешанным единоборствам, и празднование Дня города, и другие масштабные мероприятия на достойном уровне. И это будет способствовать эффективной эксплуатации спорткомплекса", - подчеркнул Тимур Уфимцев.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий (справа) © Антон Новодережкин/ТАСС "Проделана огромная работа, стадион вызывает восхищение. Я уверен, что футболистам здесь будет комфортно. Я восхищен как строитель. Это прекрасное сооружение, и видно, что абсолютно все к его строительству подошли творчески, труд огромный проделан".

"Синара-Девелопмент" как генподрядчик постаралась заложить некоторые решения, которые впоследствии будут полезны горожанам: например, добавили беговую дорожку, благоустроили территорию вокруг стадиона, чтобы после игр чемпионата ее можно было трансформировать в городской спортивно-рекреационный парк. Предусмотрели место под скейт-парк и другие активности.

По словам Тимура Уфимцева, компании было важно не только реконструировать сам стадион, но и комплексно обустроить всю территорию, создав условия для эффективной эксплуатации спортивного объекта в будущем. После проведения матчей чемпионата мира по футболу здесь можно будет заниматься спортом, гулять, встречаться с друзьями. "Екатеринбург-Арена" станет одной из красивейших достопримечательностей уральской столицы, центром притяжения для уральцев и гостей города.