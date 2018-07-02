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Минфин призвал в рамках налогового маневра снижать экспортную пошлину на нефть на 5% в год

Экономика и бизнес
2 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Замминистра финансов Илья Трунин также предложил увеличивать НДПИ на такую же величину для поступления дополнительных доходов в федеральный бюджет в период завершения налогового маневра

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экспортную пошлину на нефть в рамках завершения налогового маневра следует снижать на 5% в год и увеличивать на аналогичную величину НДПИ. Такое мнение в ходе выступления в Госдуме высказал замминистра финансов Илья Трунин.

"Правительство предлагает завершить налог[овый] маневр, то есть полностью избавиться от экспортных пошлин [на нефть] и перейти на внутреннее налогообложение в течение пяти лет, на шестой год, соответственно. И отменять экспортную пошлину примерно на 5% в год", - сказал он.

При этом НДПИ предлагается увеличивать на такую же величину, что, по словам Трунина, позволит обеспечить дополнительные доходы в федеральный бюджет в период завершения налогового маневра в размере 1,1 трлн рублей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак оценивал дополнительные доходы в бюджет от налогового маневра в 1,3-1,6 трлн рублей в течение шести лет.

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Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич Трунин, Илья Вячеславович
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