Производство бензина в РФ в I полугодии выросло до 19,2 млн тонн

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство бензина в РФ в первом полугодии 2018 года увеличилось на 2,2% по сравнению с показателем за 2017 год и достигло отметки в 19,2 млн т. Об этом сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В том числе в июне произведено 3,37 млн т бензина, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Дизельного топлива с начала года произведено 38,4 млн т (рост на 1,3%), мазута - 24 млн т (снижение на 10%).

В целом объем нефтепереработки за шесть месяцев 2018 года в России увеличился на 2,2% до 140,8 млн т.

Добыча нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июне 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4% - до 271,12 млн т.

По данным ЦДУ ТЭК, в январе-июне "Роснефть" (без учета "Башнефти") добыла 105,2 млн т нефти, что на 0,5% больше, чем годом ранее. "Лукойл" снизил показатель на 1,4% - до 40,4 млн т. "Сургутнефтегаз" в отчетном периоде добыл 29,7 млн т нефти (-1%), "Газпром нефть" - 29,36 млн т (-1,3%), "Татнефть" - 14,28 млн т (-0,7%), "Новатэк" - 5,8 млн т (+0,2%).

При этом ЦДУ ТЭК отмечает, что операторы СРП (Cоглашение о разделе продукции) нарастили добычу на 0,8% - до 6,6 млн т.

Добыча угля

В материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК также отмечается, что добыча угля в России в июне 2018 года увеличилась на 3,3% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, до 33,28 млн т, а с начала года добыча угля выросла на 5,2%, до 209,59 млн т.

Добыча СУЭК в январе-июне этого года составила 55,54 млн т (+3,7%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 21,69 млн т (-5,3%), ХК "СДС-Уголь" - 13,25 млн т (+7,1%), компании "Востсибуголь" - 7,27 млн т (+11,2%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 3,44 млн т (-15,8%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 3,69 млн т (-14,3%).

"Распадская угольная компания" на площадке в Новокузнецке увеличила добычу с начала года на 3,9% по сравнению с показателем годом ранее, до 5,47 млн т, на площадке в Междуреченске - снизила на 12,1%, до 5,24 млн т.

Экспорт угля в июне 2018 года сократился на 1,6% по отношению к аналогичному периоду годом ранее и составил 16,22 млн т. При этом с начала года экспорт угля вырос на 1,5%, до 93,29 млн т.

Вместе с тем Россия снизила импорт угля в июне на 4,5% в сравнении с июнем прошедшего года, до 1,72 млн т, с начала года - на 14,1% в сравнении с данными января-июня 2017 года, до 9,98 млн т.

Поставки российского угля на внутренний рынок в июне увеличились на 9%, до 12,01 млн т, с начала года - на 8,9%, до 90,45 млн т.

Выработка и экспорт электроэнергии

Выработка электроэнергии в России в январе-июне 2018 года выросла на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 546,8 млрд кВт/ч, а потребление электроэнергии в отчетном периоде увеличилось на 1,8%, до 542 млрд кВт/ч, следует из данных ЦДУ ТЭК.

В июне 2018 года потребление электроэнергии увеличилось на 2,6% к аналогичному периоду годом ранее, и составило 78 млрд кВт/ч. Выработка электроэнергии в России в прошедшем месяце увеличилась на 2,5%, до 79,1 млрд кВт/ч.

В январе-июне отмечается значительный рост производства электроэнергии объектами генерации, работающими на основе возобновляемых источников энергии, этот показатель составил 47,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 0,5 млрд кВт/ч. Гидроэлектростанции с начала года увеличили выработку на 3,3%, до 96 млрд кВт/ч, теплоэлектростанции - на 2%, до 319,7 млрд кВт/ч. Атомные электростанции в этот же период снизили выработку электроэнергии на 2,6%, до 99,8 млрд кВт/ч.

Производство тепловой энергии в июне 2018 года увеличилось на 7,4% в сравнении с июнем 2017 года, до 17,7 млн Гкал, с начала года этот показатель вырос на 1,7%, до 270 млн Гкал.

Кроме того, в ЦДУ ТЭК отмечают, что в январе-июне 2018 года РФ снизила экспорт электроэнергии на 14,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 8,3 млрд кВт/ч, в июне - на 0,5%, до 1,8 млрд кВт/ч.

При этом снижение экспорта электроэнергии в страны СНГ с начала года составило 55,8%, до 1,6 млрд кВт/ч, в июне этот показатель снизился на 56,5%, до 0,3 млрд кВт/ч.

Импорт электроэнергии с начала года вырос на 5,8%, до 3,5 млрд кВт/ч, в июне импорт электроэнергии снизился на 1,4% в сравнении с июнем 2017 года, до 0,7 млрд кВт/ч.