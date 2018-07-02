Главстат Польши опубликовал отчет о ходе газовых переговоров с Россией в 2010 году

ВАРШАВА, 2 июля. /ТАСС/. Главное статистическое управление Польши в понедельник обнародовало документ, в котором оценивается ход переговоров республики с российской стороной в 2010 году, результатом которых стало подписание контракта на поставки в страну российского газа.

"Как министр экономики, так и PGNiG [крупнейшая в стране энергетическая компания] в полной мере не использовали свои переговорные возможности, не предприняв попытки получить взамен на выгодные для российской стороны положения аналогичные выгоды для Польши", - подчеркивается в документе. "Переговоры польского правительства с российскими властями в 2009-2010 годах о поставках природного газа велись польской стороной без тщательной подготовки", - констатировало Главное статистическое управление Польши.

В отчете указывается на "неверные действия министра экономики в сфере согласования международных газовых контрактов с "Газпромом" в 2009-2010 годах". "Деятельность министра экономики, касающаяся переговоров с Россией в 2009-2010 годах, осуществлялась в значительной степени без опоры на утвержденную инструкцию", - считает контрольный орган.

Вместе с тем, управление подчеркнуло, что в 2006-2011 годах власти республики "обеспечили стране непрерывность поставок газа". "Однако экономические эффекты были хуже, чем предполагалось", - указано в документе.

Газовые потребности Польши

Польша потребляет в год 15 млрд куб. м газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

Власти республики заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России в течение пяти лет - до 2022 года, когда завершается срок действия подписанного в 2010 году долгосрочного договора с "Газпромом" на поставки в республику российского газа. Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.