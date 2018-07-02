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Чистая прибыль РКК "Энергия" в 2017 году составила 1,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 июля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Сообщается также, что выручка от продаж составила 42,37 млрд рублей

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на годовом собрании утвердили годовой отчет и финотчетность за 2017 год, сообщили в понедельник в пресс-службе РКК "Энергия".

"Выручка от продаж составила 42,37 млрд рублей, чистая прибыль предприятия составила 1 млрд 232 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Акционеры также утвердили аудитора предприятия, которым стало АО "БДО Юникон".

Кроме того, акционеры избрали составы совета директоров и ревизионной комиссии РКК "Энергия".

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