Возмещение вкладчикам банка "Рублев" выплатят Сбербанк и РНКБ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Сбербанк и РНКБ банками-агентами для выплаты возмещения вкладчикам московского коммерческого банка "Рублев", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 27 июня, сообщается в пресс-релизе агентства.

Уточняется, что РНКБ будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам, проживающим в Крыму и Севастополе, а Сбербанк - проживающим во всех остальных субъектах РФ.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения и выплаты вкладчикам начнутся 9 июля 2018 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 27 июня 2018 года, напоминают в АСВ.

Причиной отзыва лицензии у банка "Рублев", по данным ЦБ, стало размещение привлеченных средств населения в активы "неудовлетворительного качества".

Банк "Рублев" на 1 июня занимал 176-е место в банковской системе РФ.