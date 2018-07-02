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Росатом в августе начнет поставку комплектующих для первого ветропарка в Адыгее

Экономика и бизнес
2 июля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Первый заместитель гендиректора "Новавинд" Антон Ковалевский подчеркнул, что "на сегодня ветропарк в Адыгее - самый масштабный объект строительства ветроэнергетики России"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. АО "ВетроОГК" (входит в "Новавинд" - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в новой энергетике) получило разрешение на строительство ветропарка в Адыгее суммарной мощностью 150 МВт. Это позволит уже этим летом начать развертывание техники на площадке строительства парка и поставку комплектующих для будущих ветроэлектростанций, говорится в сообщении "Новавинд".

"На сегодня ветропарк в Адыгее - самый масштабный объект строительства ветроэнергетики России. Разрешение на строительство позволит нам в июле приступить к развертыванию техники на площадке, куда уже в августе начнут поступать первые комплектующие для ветроустановок", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора "Новавинд" Антона Ковалевского.

Ранее сообщалось, что "ВетроОГК" рассчитывала начать строительство ветропарка в Адыгее весной 2018 года.

Разрешение на строительство ветроэлектростанции общей мощностью 150МВт на территории Шовгеновского и Гиагинского районов и на строительство подстанции на 220кВ выдано комитетом республики Адыгея по архитектуре и градостроительству. Получению разрешения предшествовало положительное заключение Госэкспертизы Адыгеи. Общая площадь участков под строительство составит почти 164 тыс. кв. метров.

"ВетроОГК" в 2017 году выиграла конкурсы на строительство в России ветропарков совокупной мощностью почти 1 ГВт. Планируется, что в России будет локализовано производство комплектующих для ветроустановок. Технологическим партнером российской компании в этом вопросе стала голландская компания Lagerwey.

На конкурсе этого года еще одна структура Росатома - "ВетроОГК-2" получила право на строительство двух ветропарков суммарной мощностью 30 МВт в Краснодарском крае. Ввод первого должен состояться не позднее 1 декабря 2019 года, второго - не позднее 1 декабря 2021 года.

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