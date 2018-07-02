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Совфед утвердил состав Совета по развитию цифровой экономики

Экономика и бизнес
2 июля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В совет вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, научной общественности, бизнеса и главы некоторых регионов

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совет Федерации утвердил состав Совета по развитию цифровой экономики, решение о создании которого было принято в апреле текущего года. Помимо сенаторов, в него вошли представители профильных министерств и ведомств, представители научной общественности, бизнеса, а также главы некоторых регионов, сообщил в понедельник журналистам вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, избранный председателем Совета.

"От правительства РФ в Совете, в частности, будут работать замминистра финансов РФ Андрей Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, замминистра экономического развития РФ Савва Шипов, замминистра юстиции РФ Денис Новак, замминистра науки и высшего образования Ирина Потехина, замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев", - перечислил он. "Также в Совет вошли главы ряда регионов: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников", - добавил вице- спикер верхней палаты парламента.

Он пояснил, что такая площадка необходима для того, чтобы "при реализации крупных проектов учитывались особенности и возможности каждого конкретного региона, соблюдались их интересы". Турчак также обратил внимание на то, что неотъемлемой частью работы Совета будет налаживание взаимодействия с отраслевыми ассоциациями и компаниями, которые, по его словам, должны стать двигателем развития цифровой экономики.

В связи с этим, подчеркнул парламентарий, в работе Совета будут участвовать и представители экспертного сообщества: ректор МГУ Виктор Садовничий, первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, вице-президент ПАО "Сбербанк России" Анна Попова, гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов, вице-президент Ростелекома Борис Глазков, вице-президент РАН Валерий Козлов, директор ОАО "РЖД" по информационным технологиям Евгений Чаркин, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская и др.

"Это важно для того, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях", - уверен Турчак.

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Персоны
Шипов, Савва Витальевич Никитин, Глеб Сергеевич Новак, Денис Васильевич Воробьев, Андрей Юрьевич Алиханов, Антон Андреевич Турчак, Андрей Анатольевич Козлов, Валерий Васильевич Чибис, Андрей Владимирович Садовничий, Виктор Антонович Минниханов, Рустам Нургалиевич Травников, Андрей Александрович
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