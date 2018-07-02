Совфед утвердил состав Совета по развитию цифровой экономики

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совет Федерации утвердил состав Совета по развитию цифровой экономики, решение о создании которого было принято в апреле текущего года. Помимо сенаторов, в него вошли представители профильных министерств и ведомств, представители научной общественности, бизнеса, а также главы некоторых регионов, сообщил в понедельник журналистам вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, избранный председателем Совета.

"От правительства РФ в Совете, в частности, будут работать замминистра финансов РФ Андрей Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, замминистра экономического развития РФ Савва Шипов, замминистра юстиции РФ Денис Новак, замминистра науки и высшего образования Ирина Потехина, замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев", - перечислил он. "Также в Совет вошли главы ряда регионов: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников", - добавил вице- спикер верхней палаты парламента.

Он пояснил, что такая площадка необходима для того, чтобы "при реализации крупных проектов учитывались особенности и возможности каждого конкретного региона, соблюдались их интересы". Турчак также обратил внимание на то, что неотъемлемой частью работы Совета будет налаживание взаимодействия с отраслевыми ассоциациями и компаниями, которые, по его словам, должны стать двигателем развития цифровой экономики.

В связи с этим, подчеркнул парламентарий, в работе Совета будут участвовать и представители экспертного сообщества: ректор МГУ Виктор Садовничий, первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, вице-президент ПАО "Сбербанк России" Анна Попова, гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов, вице-президент Ростелекома Борис Глазков, вице-президент РАН Валерий Козлов, директор ОАО "РЖД" по информационным технологиям Евгений Чаркин, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская и др.

"Это важно для того, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях", - уверен Турчак.