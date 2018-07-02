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Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

Экономика и бизнес
2 июля, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Индекс Мосбиржи поднялся до 2317,1 пункта, индекс РТС опустился до 1150,78 пункта

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в понедельник показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,92% - до 2317,1 пункта, РТС опустился на 0,29%, до 1150,78 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 1,08%, до 63,45 рубля, курс евро - на 0,46%, до 73,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне упала на 1,79% - до $77,81 за баррель.

"Во вторник индекс Мосбиржи может продолжить восстановление, если преодолеет уровень 2330 пунктов. Индекс РТС останется под давлением и проведет торги в районе 1140 пунктов. Рублевые пары продолжат торговаться в боковике вблизи текущих значений. Пара доллар/рубль - около отметки 63,2 рубля, пара евро/рубль - на уровне 73,4 рубля", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

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