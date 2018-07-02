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Построенные в 2018 году 50 газопроводов обеспечат газом 10 тыс. жителей Подмосковья

Экономика и бизнес
2 июля, 20:07 UTC+3

Пять газопроводов уже введены в эксплуатацию

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" до конца 2018 года планируют построить 50 газопроводов, что позволит наладить газоснабжение 10 тыс. жителей Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы замглавы правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2018 года уже пять газопроводов введены в эксплуатацию. Всего на территории Подмосковья в текущем году планируется построить 50 газопроводов. Благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность подключить свои дома к газовым сетям. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года", - приводятся слова Пестова в сообщении.

За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза с учетом губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тыс. километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тыс. жителей региона получили возможность подключить к газоснабжению свои дома. -

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