Экс-директор по корпоративным финансам МТС вошел в правление АФК "Система"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" избрал бывшего топ-менеджера МТС (входит в АФК) Джошуа Тулгана в состав правления компании и согласовал его назначение на должность вице-президента по внешним связям. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Джошуа Тулган переходит в АФК "Система" из ПАО "МТС", ведущего телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг в России и СНГ, где он в последнее время занимал должность директора по корпоративным финансам и связям с инвесторами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе АФК "Система" ТАСС пояснили, что с приходом Тулгана состав правления был расширен с 11 до 12 человек.