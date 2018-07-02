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Экс-директор по корпоративным финансам МТС вошел в правление АФК "Система"

Экономика и бизнес
2 июля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

С приходом Джошуа Тулгана состав правления компании расширили до 12 человек

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" избрал бывшего топ-менеджера МТС (входит в АФК) Джошуа Тулгана в состав правления компании и согласовал его назначение на должность вице-президента по внешним связям. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Джошуа Тулган переходит в АФК "Система" из ПАО "МТС", ведущего телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг в России и СНГ, где он в последнее время занимал должность директора по корпоративным финансам и связям с инвесторами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе АФК "Система" ТАСС пояснили, что с приходом Тулгана состав правления был расширен с 11 до 12 человек.

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